بعد 15 عاما من التوقف.. إعادة تأهيل محطة صرف 15 مايو

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بروتوكول تنفيذ الإحلال والتجديد، وإعادة التأهيل لمحطة رفع مياه الصرف الصحي، وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينه جمصة بقيمة إجمالية 65 مليون جنيه، تنفيذا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر توقيع التعاقد المهندسة سلوى جابر مدير عام المشروعات، بديوان عام المحافظة، ومحمود شعبان مدير عام العقود بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبدر السيد بدر مدير عام التعاقدات بديوان عام المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الشركة للمشروعات القومية وتبلغ القيمة المبدئية للمشروع 65 مليون جنيه، وفقا للمقايسة التي قدمتها الشركة، وعرض الأسعار بعد أن تم مراجعة الأسعار من خلال لجان الأسعار بقطاع التشييد والبناء والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان.

وأضاف الدكتور أيمن مختار، في تصريح صحفي، أنه سيجري البدء في التنفيذ للمشروع فورا وخاصة بعد أن تم توقيع التعاقد مع الشركة اليوم، وأن تنفيذ المشروع يضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة في خدمات الصرف الصحي والتي استمرت لسنوات عديدة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، زار منطقة 15 مايو في منتصف شهر أكتوبر 2018، وتفقد محطة الصرف الصحي المتهالكة، وعبر عن غضبه من الوضع وسرقة معدات المحطة، وتبين أن المحطة متوقفة منذ أكثر من 15 عام لعيوب إنشائية في المشروع، وقرر رئيس الوزراء أن يتم فورا الشروع في عمل مشروع متكامل للصرف الصحي بالمنطقة وعمل دراسات الجدوى الخاصة به.