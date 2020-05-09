دخول 46 ألف طالب بـ"أولى ثانوي" على منصة الامتحان دون شكاوى بالدقهلية

تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أداء 46 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة الفرنسية، من داخل غرفة العمليات بالمديرية.

وقال عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، إنه تابع أداء الطلاب للامتحان ودخولهم على المنصة الإلكترونية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية ب17 إدارة تعليمية ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى.

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطلاب بالدخول على منصة الاختبار من خلال التابلت أو أي جهاز متصل بالإنترنت ولا توجد أي قيود فنية، مشير إلى أنه شكل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بكل إدارة تعليمية، وهناك تواصل بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعة أي مشكلات قد تطرأ وتتلقى الشكاوى من الطلاب، وتم حل كل المشكلات الفنية فور ورودها.