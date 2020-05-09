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محمود مسلم

موعد أذان المغرب اليوم السبت 9-5-2020 في مصر

كتب:

الوطن
02:59 م | السبت 09 مايو 2020
موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، موعد  أذان المغرب، اليوم السبت 9 مايو الحالي، وفق التوقيت المحلي لبعض محافظات الجمهورية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

القاهرة

أذان المغرب 06:38 مساءً.

الجيزة

أذان المغرب 06:38 مساءً.

بني سويف

أذان المغرب 06:37 مساءً.

كفر الشيخ

أذان المغرب 06:41 مساءً.

المنيا

أذان المغرب 06:36 مساءً.  

الإسكندرية

أذان المغرب 06:45 مساءً.

الفيوم

أذان المغرب 06:38 مساءً.

سوهاج

أذان المغرب 06:30 مساءً.

الشرقية

أذان المغرب 06:37 مساءً.

الإسماعيلية

أذان المغرب 06:35 مساءً. 