موعد أذان المغرب اليوم السبت 9-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، موعد أذان المغرب، اليوم السبت 9 مايو الحالي، وفق التوقيت المحلي لبعض محافظات الجمهورية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

القاهرة

أذان المغرب 06:38 مساءً.

الجيزة

أذان المغرب 06:38 مساءً.

بني سويف

أذان المغرب 06:37 مساءً.

كفر الشيخ

أذان المغرب 06:41 مساءً.

المنيا

أذان المغرب 06:36 مساءً.

الإسكندرية

أذان المغرب 06:45 مساءً.

الفيوم

أذان المغرب 06:38 مساءً.

سوهاج

أذان المغرب 06:30 مساءً.

الشرقية

أذان المغرب 06:37 مساءً.

الإسماعيلية

أذان المغرب 06:35 مساءً.