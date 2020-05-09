موعد أذان المغرب اليوم السبت 9-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، موعد أذان المغرب، اليوم السبت 9 مايو الحالي، وفق التوقيت المحلي لبعض محافظات الجمهورية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
القاهرة
أذان المغرب 06:38 مساءً.
الجيزة
أذان المغرب 06:38 مساءً.
بني سويف
أذان المغرب 06:37 مساءً.
كفر الشيخ
أذان المغرب 06:41 مساءً.
المنيا
أذان المغرب 06:36 مساءً.
الإسكندرية
أذان المغرب 06:45 مساءً.
الفيوم
أذان المغرب 06:38 مساءً.
سوهاج
أذان المغرب 06:30 مساءً.
الشرقية
أذان المغرب 06:37 مساءً.
الإسماعيلية
أذان المغرب 06:35 مساءً.