3 بوابات تعقيم إلكترونية هدية طلاب "هندسة قنا" للمستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تصميم فريق من طلاب كلية الهندسة في قنا، تحت إشراف الدكتور جمال تاج عبد الجابر، ثلاث بوابات تعقيم إلكترونية لصالح مستشفيات قنا الجامعية، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جمال تاج عميد كلية الهندسة بقنا، إن فريق طلاب الكلية من قسمي هندسة الكهرباء والميكانيكا بمتابعة الدكتور فرج خضاري وكيل الكلية، استطاع تصنيع البوابات باستخدام مكونات تبرعت بها إحدى شركات المقاولات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.

وأشار الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في قنا، إلى أن عدد بوابات التعقيم الإلكترونية أصبح 5 تغطي جميع المنشآت في ضوء خطة تعقيم الأفراد والمنشآت بالأجهزة والأدوات المناسبة.

جدير بالذكر أن فريق العمل الطلابي تكون من الطلاب محمد بركات وآلاء سيد وإسماعيل محمد وعصام أحمد ومحمد ربيع وأسامة منصور، وحسن شعبان وأحمد عبد الحميد وحسن مبارك.