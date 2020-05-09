منافذ الشرقية تستأنف صرف المعاشات بإجراءات مواجهة كورونا

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بانتظام إجراءات صرف معاشات المستحقين فوق 2000 جنيه دون أي معوقات في كافة المنافذ.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم وتطهير وتعقيم أماكن صرف المعاشات، مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار فى الأماكن التى تجهيزها (مدارس - قاعات مجالس المدن - معاهد أزهريه - مراكز شباب) بجانب مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومنع التزاحم حفاظاً على سلامتهم من العدو بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ الصباح الباكر، استقلبت المدارس ومكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب و قاعات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة أرباب المعاشات، وسط أجواء من التعقيم والتنظيم، لتيسير إجراءات صرف المعاش، حرصًا على صحتهم وسلامتهم من العدوى بالفيروسات.