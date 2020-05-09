رئيس البرلمان النمساوي: أزمة كورونا تتطلب المزيد من التضامن الأوروبي

أكد فولفانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، أن أزمة كورونا الراهنة تتطلب المزيد من التضامن الدولي، لافتا إلى أنه اليوم وأكثر من أي وقت مضى يجب أن ندرك أن مستقبلنا يكمن في وحدة أوروبا.

وقال سوبوتكا، في تصريحات اليوم، بمناسبة يوم أوروبا 2020، إن مواصلة المضي فى طريق الديمقراطية ودعم سيادة القانون هو ضرورة للتغلب على الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن تضافر الجهود بين دول الاتحاد هو ضرورة للتغلب على الركود الاقتصادي والعودة الى مرحلة الازدهار والتنمية.

يذكر أن كل من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والمستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، تحدثا إلى الشعب أمس، بمناسبة مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أكدا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الأوروبية من الديمقراطية وحقوق الإنسان ونبذ العنصرية وكراهية الأجانب.