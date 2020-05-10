حظك اليوم الأحد 10-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك وتجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا ويعدانك بلقاءات دافئة وتبدو أكثر تألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك حظا ونجاحا في الأمور المالية والمهنية.. تخطط جيدا ويتجه ذهنك لكل ما يحقق لك ربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وأن تقاوم ميلك للغضب وحاول أن تتفاوض بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم ألا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية وتصر على القيام بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في وضع داعم يساعدك على التأثير في الجنس الآخر.. توضح وجهة نظرك وتنجح في تصحيح المفاهيم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة.. لا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر قد يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدعمك ويمنحك يقظة ولباقة وتقترب بسهولة ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تكون هناك مسائل مالية ومهنية يجب أن تتابعها بحذر وعناية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك، وقد يبطئ ذلك من حركتك أو تتشوش علاقتك بالبعض وعليك أن تصبر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تناغم أورانوس والقمر يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بالأحباب ويجعلك أكثر تألقا ونضجا وتأثيرا في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة العالمية داليدا، ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الحياة ليست سهلة وعليك أن تتجنب المواجهات والزم التواضع وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء والصمت واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ مواقف سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم أورانوس والقمر يمنحك ثقة بنفسك، اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجمة العالمية ريانا، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.