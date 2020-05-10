حظك اليوم الأحد 10-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل شخصيته قوية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشكلات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.