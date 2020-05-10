حظك اليوم الأحد 10-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء لديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك حظا ونجاحا في الأمور المالية والمهنية.. تخطط جيدا ويتجه ذهنك لكل ما يحقق لك ربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.