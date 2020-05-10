بلغ عددهم 14.. تعرف على شهداء المسلمين بغزوة بدر فى ذكرى حدوثها

حدثت غزوة بدر في شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة، إذ كان يقود المسلمين رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم، أما المشركون أو جيش قريش فكان بقيادة عمر بن هشام الملقب بأبي جهل، وكانت تسمية المعركة لوقوعها في منطقة بئر بدر، وهي أول مواجهة عسكرية شملت المسلمين والمشركين.

وحسب كتاب غزوات الرسول، للدكتور على محمد الصلابى، فلقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة بدر أروع الأمثلة في البطولة والاستشهاد، وأثبتوا فيها صدق إيمانهم، وعظيم بذلهم وتضحياتهم، ويقينهم بما أعد الله لهم في الجنة، الذي جعل أحدهم يستطيل حياته الباقية وإنْ لم يبق منها إلا لحظات يسيرة فيُقْدِم ويسارع إلى القتال والموت في سبيل الله.

وقد استُشْهِد من المسلمين في غزوة بدر أربعة عشر شهيداً، 6 من المهاجرين، و 8 من الأنصار، وهم :

من المهاجرين:

* عبيدة بن الحارث بن المطلب قتله عتبة بن ربيعة.

* عمير بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة.

* ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة.

* عاقل بن البكير.

* مهجع مولى عمر بن الخطاب.

* صفوان ابن بيضاء.

ومن الأنصار:

* سعد بن خيثمة.

* مبشر بن عبد المنذر بن زنبر.

* يزيد بن الحارث ، وهو الذي يقال له ابن فسحم.

* عمير بن الحمام.

* رافع بن المعلى.

* حارثة بن سراقة بن الحارث.

* عوف بن الحارث.

* ومعوذ بن الحارث.