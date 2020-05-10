قيمتها 25 ألف جنيه.. "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة "digital art"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء المشاركة في مسابقة "زمن الفن الجميل" فى مجال الرسم الرقمى ويطلق عليه "digital art".

وقالت الوزارة في بيان لها إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف مواهب الشباب المتميزين في فنون الرسم الرقمي حيث سيقوم كل مشارك برسم مشهد من أفلام زمن الفن الجميل "أبيض وأسود" وإحيائها بالألوان باستخدام برامج الكومبيوتر الحديثة.

وأعلنت الشباب والرياضة أن اجمالي قيمة الجوائز تبلغ 25 الف جنيه ، حيث يحصل الفائز الأول على 8 آلاف جنيه، والثاني على 6 آلاف و500 جنيه والثالث على 5 آلاف جنيه والرابع على 3500 جنيه والخامس 2000 جنيه.

ووضعت الوزارة شروط المشاركة في المسابقة وتتمثل في ألا يزيد سن المشاركين على 35 عاما ولاي قل عن 18 عاما ، و ترسل الأعمال "الصور الملونة" بالإضافة إلى الصوره الأصلية المأخوذة من الفيلم، واستمارة المشاركة وصورة البطاقة الشخصية على البريد الإلكترونى الخاص بالمسابقة mosabakat.shabab.reyada@gmail.com و أن يكون العمل لم يتم عرضه سابقا ولم يشارك بأى مسابقة أخرى ومن حق وزارة الشباب والرياضة التصرف فى العمل ولا يحق استرداده، و أن تكون جودة الصور الملونة dpi 300 وامتدادها jpg وأن يكون مساحة الصورة بنسبة 3: 4 .

وحددت الوزارة يوم 30 مايو الجاري آخر موعد لارسال الاعمال الفنية .

«الوطن » تنشر أهم شروط المسابقة ، طبقا لما أوردته الوزارة على موقعها الرسمي، وهي كالتالي:

- ألا يزيد سنة المشاركين عن 35 عاما ولا يقل عن 18 سنة .

- ترسل الأعمال "الصور الملونة" بالإضافة إلى الصوره الأصلية المأخوذة من الفيلم، واستمارة المشاركة وصورة البطاقة الشخصية على البريد الإلكترونى الخاص بالمسابقة mosabakat.shabab.reyada@gmail.com

- أن يكون العمل لم يتم عرضه سابقا ولم يشارك بأى مسابقة أخرى ومن حق وزارة الشباب والرياضة التصرف فى العمل ولا يحق استرداده.

- أن تكون جودة الصور الملونة dpi 300 وامتدادها jpg.

- أن يكون مساحة الصورة بنسبة 3: 4.

- آخر موعد لإرسال الأعمال يوم السبت 30/5/2020، ولن يلتفت لأى أعمال بعد هذا الموعد.

- يراعى يرفض كل عمل يخالف الآداب العامة أو النظام العام.