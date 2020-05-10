حظك اليوم الأحد 10-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الميزان الاستقلال، وهو شخص اجتماعي يحب المجالس العائلية والأصحاب ويشعر بالسعادة لوجود الناس من حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.