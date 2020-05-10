كيف كسر فيروس كورونا حاجز الـ4 ملايين حالة خلال شهر؟

رحلة انتشار مرعبة لفيروس كورونا المستجد يراقبها العالم وهو مكتوف الأيدي ورغم مئات العقارات المجربة لعلاجه وعشرات المحاولات لاختراع علاج جديد يجد الفيروس طريقه بين الناس لتكسر الإصابات عتبة الـ4 ملايين حالة.

وسجل فيروس كورونا المستجد منذ ديسمبر الماضي، أكثر من 4 ملايين حالة بعد أن كسر حاجزا مليونيا جديدا أمس السبت، للمرة الثالثة خلال الشهر ذاته.

الرحلة بدأت في الثاني من أبريل الماضي حين تجاوز حاجز المليون وبعد أسبوعين وتحديدا في يوم 15 من نفس الشهر سجل الفيروس مليونه الثاني من الإصابات وفي الساعات الأولى من يوم 27 لنفس الشهر كسر الفيروس حاجة الـ3 ملايين إصابة وهو ما يعني أن خلال شهر واحد تم اكتشاف أكثر من 3 ملايين حالة مصابة بكورونا حول العالم.

وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية نحو ثلثي الإصابات فيما اقترب عدد الإصابات في روسيا، السبت، من حدود 200 ألف، في وقت دخلت الصين اليوم الـ24 على التوالي من دون تسجيل إصابات، فيما انخفضت الإصابات بشكل قياسي في إسبانيا. وجاء الارتفاع الكبير في الإصابات في روسيا، بعدما سجلت لليوم السابع على التوالي أكثر من 10 آلاف إصابة.

يذكر أن الفيروس استغرق 4 أشهر ليبلغ مليونه الأولى، أما الثلاث ملايين التاليين سجلوا في فترة أقل بكثير.

وفي مصر بدأ أسبوع الذروة، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنه أمس الأول أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن وفاة 21 حالة جديدة.

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت البلاد ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابات، ففي الأول من مايو تخطت حاجز 300 إصابة، وفي الرابع سجلت 348 إصابة، ليصل إجمالي الحالات إلى 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإصابة في الزيادة، فقد وصلت مصر مرحلة ذروة انتشار الفيروس، وفقًا لحديث الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة.