الطب الوقائي يتابع 5 أسر خالطت 4 مصابين بفيروس كورونا في قنا

توجه الفريق الوقائي بإدارة الصحة بمدينة قنا، اليوم الخميس، إلى عدة مناطق مختلفة تابعة لمركز قنا، لمتابعة 5 أسر في العزل لمخالطتهم 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الصحية قنا، نُقل مخالطيّن من منطقتي الكنوز والترامسة إلى مستشفى الحميات بعد ظهور أعراض كورونا عليهما.

وأوضح الفريق، أنه توجه للأسر التي تقيم في مناطق الترامسة، ومنطقة الكنوز، وقرية الجزيرية، والزبيدي، وعزبة حامد، وشارع مركز الشباب، لمتابعة المخالطين لكل حالة ولم تظهر عليهم أي أعراض سوى حالة واحدة من الكنوز، وأخرى من الترامسة، وتم نقلها لحميات قنا.

وشدد الفريق على المخالطين بالعزل المنزلي للمدة المقررة، وإعطائهم التعليمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والإبلاغ على الفور في حالة حدوث أي أعراض في أي وقت.