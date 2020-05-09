وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال التطوير بمستشفى الصدر بالزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق لمتابعة سير العمل، والأعمال الجارية لتطوير المستشفي، ورفع كفاءة الأقسام الطبية.

كما تفقد "مسعود" قسم الأشعة لوضع تصور لتطويره ورفع كفاءته، ووجه بمتابعة الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها، ودخول الأقسام الطبية الجديدة الخدمة، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

ووجه بتكثيف أعمال الجرد والتطهير يوميًا بجميع أقسام المستشفي، مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.