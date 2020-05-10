"وظيفتك جنب بيتك".. 12 مصنع توفر فرص عمل لـ2500 شاب بالقليوبية

يعد مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، أحد المشروعات القومية التي أطلقتها محافظة القليوبية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وطُرح المشروع لتشغيل الشباب، وانطلق منذ عام 2016، ليصل إجمالي المصانع المشاركة به إلى 12 مصنعًا، تفقد أحدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة القليوبية.

ويعمل المصنع الذي تفقده رئيس الوزراء في تصنيع الملابس الجاهزة، ويعمل حالياً على تصنيع الملابس الطبية "جاون"، وكذلك الكمامات الطبية لمواجهة الطلب المتزايد عليها خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بإجمالي يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم الواحد، فضلًا عن الكمامات.

وتعتمد فكرة المشروع على قيام المحافظة بتوفير أراض من املاك الدولة، وبناء المصانع عليها، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والإدارة، مع توفير عقد رعاية مع أحد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.

المشروع بدء تنفيذه في 2016، وتم من خلاله تشغيل 12 مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية كمرحلة أولى، وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، ما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات ليزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بسكانها.

واستهدف المشروع في مرحلته الأولى توفير 2500 فرصة عمل مباشرة، وعدد مماثل من الفرص غير المباشرة، وتتراوح المساحات المقام عليها المصانع ما بين 800 إلى 1400 مترًا بعدد من قرى المحافظة.

ووقعت المحافظة مذكرة تفاهم مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، وذلك من أجل تنفيذ المشروع، مع تقديم كافة المساهمات والاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية.

كما تم الاتفاق مع كبار شركات الملابس الجاهزة، والتي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج على رعاية مصانع مشروع "وظيفتك جنب بيتك" لمدة ثلاث سنوات – مدة سداد القرض – عن طريق التعاقد معهم للتشغيل الخارجي تحت إشراف ورقابة الشركة الراعية، للاطمئنان على جودة المنتجات، وانتظام معدلات الإنتاج وهو الأمر الذي يضمن نجاح المشروع واستدامته، ويؤمّن الفرص التسويقية اللازمة لنجاح المشروع، واستمرار التشغيل بمعدلات اقتصادية مناسبة.