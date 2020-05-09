 الحكومة الجزائرية توافق على زيادة معاشات التقاعد

قالت وزارة العمل الجزائرية، اليوم، إن الحكومة وافقت على زيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين اثنين وحتى سبعة بالمئة، وذلك رغم المشكلات المالية التي تواجه البلد المنتج للنفط، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50 بالمئة وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات ومنها النفط والغاز.

الحكومة الجزائرية توافق على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%

لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريبا من الغذاء وحتى الوقود والأدوية أبقت على سياسة الدعم دون تغيير تجنبا لحدوث اضطربات اجتماعية.

وتعهدت الحكومة أيضا بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولارا).

وقالت الوزارة في بيان إن الزيادة في معاشات التقاعد ستنفذ في يونيو وبأثر رجعي بالنسبة لشهر مايو.