"saib" يطلق خدمة المحفظة الإلكترونية لعملائه عبر الهاتف المحمول

قام بنك saib بالإعلان عن إعادة إطلاق المحفظة الإلكترونية للبنك تحت مسمى saibwallet، التى تقدم خدمات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة عن طريق الهاتف المحمول، وذلك فى إطار التوجه الاستراتيجى لإتاحة الخدمات المالية والدفع الإلكترونى لجميع فئات المجتمع، ولتحسين تجربة العملاء البنكية.

ويمنح تطبيق saib wallet لمستخدميه سهولة الدفع والشراء المباشر عبر استخدام الهواتف المحمولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة، كما يُتيح خدمة إيداع وسحب الأموال من وإلى المحفظة، بالإضافة إلى إمكانية سداد جميع الفواتير (الهاتف المحمول، الإنترنت، الكهرباء.. وغيرها من المدفوعات)، فضلاً عن تحويل واستقبال الأموال من وإلى أى من المحافظ الإلكترونية الأخرى فى الحال، كما يمكن لحاملى المحفظة إصدار بطاقة افتراضية «VCN» آمنة (تنتهى بعد 24 ساعة) للشراء عبر الإنترنت بمبلغ محدد، ويمكن لحاملى أى من بطاقات saib (بطاقة خصم مباشر، ائتمانية أو مسبقة الدفع) بربط البطاقة بالمحفظة لتغذيتها فى أى وقت وفى أى مكان.

ويسعى بنك saib إلى تقديم خدمات إلكترونية ورقمية مبتكرة خلال العام الحالى، بهدف دعم توجه الدولة فى تشجيع تقديم الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بالإضافة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال اجتذاب عملاء جدد.

البنك يضخ 10 ملايين جنيه ضمن المبادرة القومية لاتحاد بنوك مصر لمواجهة كورونا ويفتح حساباً موحداً لتلقى التبرعات

وعلى صعيد آخر، قام البنك بضخ 10 ملايين جنيه عبر انضمامه كمشارك رئيسى ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها اتحاد بنوك مصر، لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص البنك على المشاركة فى تعزيز دور الجهاز المصرفى فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة الفعالة فى مساندة الدولة للتغلب على الأزمة الحالية.

كما قام البنك بفتح حساب موحد رقم 2030 تحت مسمى حساب الطوارئ والأزمات لتلقى الإيداعات والتبرعات من الأفراد والشخصيات الاعتبارية بجميع فروع البنك والإعلان عن الحساب على جميع قنوات التواصل لدى البنك.

ومن جانبه أوضح طارق الخولى رئيس مجلس إدارة بنك saib، أن المشاركة فى هذه المبادرة تعتبر جزءاً من ضمن خطة البنك لمساندة الفئات المتضررة من الأزمة الراهنة، وإيماناً منا بالمسئولية فى الوقوف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، مشدداً على أهمية المبادرة التى تستهدف تعظيم الاستفادة من جميع الجهود وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ودعم ومساندة العمالة المتضررة من الأحداث الراهنة.

وأشار «الخولى» إلى فتح باب التبرع كمبادرة تطوعية اختيارية لصالح الأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك بالتبرع بأجر يوم عمل من الأجر الأساسى لمن يرغب لفترة ثلاثة شهور مقبلة على