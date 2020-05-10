توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس المقبل؛ لمناقشة أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وذلك فى الاجتماع الخامس للجنة منذ بداية العام الجارى، والتى تضمنت اجتماعاً استثنائياً شهد خفضاً قياسياً لأسعار الفائدة بـ3% دفعة واحدة، كخطوة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى نتيجة الإصلاح الاقتصادى.

وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار (فاروس)، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة الأساسية كما هى دون تغيير، موضحة أن لجنة السياسة النقدية ستضع فى الاعتبار أوضاع السوق قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته فى ظل ما يحدث مؤخراً وفى ظل التطورات عالمياً. وتوقعت «السويفى» أن ينمو التضخم فى إجمالى الجمهورية بنسبة 0.5٪ على أساس شهرى و4.8٪ على أساس سنوى.

من جانبه، استبعد طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن يُقدم البنك المركزى على تخفيض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الخفض الأخير بواقع 300 نقطة أساس سيدفع لجنة السياسة النقدية إلى التمهل لتحديد أثر ذلك على التضخم وتبعات انتشار الفيروس التاجى. وأشار «متولى» إلى أن أحد العوامل الداعمة لإبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة يتمثل فى الحد من تخارج مستثمرى المحافظ المالية، وتخفيف الضغط على الجنيه.