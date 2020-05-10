الحكومة تنفق 40% من مخصصاتها لمواجهة "كورونا" خلال شهرين ونصف

أنفقت الحكومة خلال الشهرين والنصف الماضيين نحو 40 مليار جنيه لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا، لتصل بذلك نسبة الإنفاق من المخصصات التى وضعتها الدولة لمواجهة الأزمة إلى 40% من إجمالى 100 مليار جنيه أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية الأزمة فى مصر.

ووجهت هذه المخصصات لدعم قطاع الصحة بنحو 5.1 مليار جنيه وفقاً لتصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وذلك لتلبية الاحتياجات الحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية، كما وجهت 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين. وقامت الحكومة بضخ 10 مليارات جنيه فى الاستثمارات الحكومية على النحو الذى يسهم فى الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا بـ10 مليارات جنيه، على هيئة تمويلات إضافية وتيسيرات ضريبية.

وأدت تداعيات أزمة كورونا إلى خفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من 6% إلى 4.2%، وزيادة حجم الدين بـ44 مليار جنيه بما يعادل 3% من الناتج المحلى، نتيجة لزيادة المصروفات الضرورية، وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 75 مليار جنيه، منها 65 مليار جنيه فقداً فى الحصيلة الضريبية، ما يرجح من وصول العجز الكلى المتوقع للموازنة العامة للدولة إلى 7.9%.