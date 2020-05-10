"تنمية الصادرات" يبدأ مرحلة جديدة تحت شعار "رايحين مع بعض لبكرة"

أطلق البنك المصرى لتنمية الصادرات EBE حملة تسويقية جديدة تحت شعار «رايحين مع بعض لبكرة»، التى حصدت مليون مشاهدة فى أول ثمانى ساعات عرض على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتطلع بها البنك إلى مرحلة جديدة من محاور استراتيجيته التى تهدف إلى تنمية الصادرات والأعمال، والتحول الرقمى والتكنولوجى، والاستثمار فى العنصر البشرى، وتغيير ثقافة البنك والصورة الذهنية عنه، والمسئولية المجتمعية.

وأوضح البنك أنه يتبنى من خلال تلك الحملة دعوة للتفاؤل والعمل الجاد والسعى لاقتحام آفاق أكثر تطوراً فى المستقبل من خلال رسالة تطرحها الحملة «طول ماحنا سوا.. بكرة مايخوفش»، حيث تتميز الحملة بالنبرة التفاؤلية نحو المستقبل فتتضح منها رؤيته ورسالته فى أن يكون الشريك التمويلى الأمثل لجميع شرائح العملاء مع تقديم مختلف الخدمات المتكاملة والحلول المصرفية المبتكرة، كما توضح الحملة القيم التى يتبناها البنك وهى: النزاهة - التمكين - التميز - الثقة - الإبداع.

وقام بحملة ترويجية موسعة خلال الأشهر القليلة الماضية للترويج عن أوعيته الادخارية المختلفة تحت شعار «الدهب مش حدوتة».

وأشار البنك إلى أن الإدارة الحالية للبنك تحت قيادة الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة، تتمتع بأسلوب متميز فى الإدارة ورؤية مستقبلية تسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات رقمية والاستثمار فى المنتجات الإلكترونية تماشياً مع عصر التحول الرقمى والتكنولوجى.