باحث: بعد زوال كورونا سنكتشف اتخاذ الحكومة أفضل الحلول لمواجهة الأزمة

قال محمد نجم باحث اقتصادي، إنه يوجد عدد من منتجي القمح أوقفوا التصدير والفوائض لأنهم لا يعلمون إلى متي ستمتد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف نجم، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أيضاً منعت تصدير بعض المنتجات لكفاية السوق المحلية، وكان من الطبيعي والضروري وقف تصدير كل المستلزمات الطبية ومواد التعقيم، وبالتالي إذا وضعنا أنفسنا مكان الدول التي نستورد منها ونحتاجها مثل منتجي القمح بالأخص والزيوت وبما أن الأزمة دولية فهم ينظرون لأنفسهم بأنهم أولى من التصدير، لأنه لا يعلم إلى متى ستمتد هذه الأزمة.

وتابع أنه لا يوجد اختيار حول إعادة فتح الأسواق والإنتاج مرة أخرى مع اتباع العادات الصحية، وهذا ليس في مصر فقط، توصلنا لهذا الحل، ولكن لا يوجد أي اختيار لدى كل دول العالم، مشيراً إلى أن من أغلق واتخذ إجراء الحظر الكامل والذي لم يتخذه لم تحل المشكلة عندهم بداية من كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، أمريكا، أوروبا، منطقة الشرق الأوسط، وحتى الآن، لا توجد دولة واحدة تعرف ما هو الإجراء الصحيح الواجب اتباعه.

وأكد أنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، سنكتشف أن الحل الذي اتبعته الحكومة المصرية، هو الحل الأمثل والأفضل عن طريق الموازنة بين الأمرين، بدليل وجود بعض المؤشرات التي تؤكد على صحة هذا الحل.