مسابقة دينية للأطفال في سوبرماركت والجائزة شهادة تقدير ومصحف

يشهد شهر رمضان هذا العام فعاليات ومسابقات متنوعة تُقام على الإنترنت، منها المسابقة الدينية التى قدمها سلامة السعدنى، صاحب محل «سوبر ماركت»، بمحافظة دمياط، للأطفال بهدف تسليتهم واستثمار أوقات فراغهم، وتغذيتهم بمعلومات دينية، ويحصل الفائزون على شهادة تقدير ومصحف.

«اذكر عدد أبواب الجنة؟ مع ذكر اسم الباب الذى لا يدخله إلا الصائمون؟ من هو أمين الأمة؟ من هو أول سفير فى الإسلام؟»، بعض الأسئلة التى يوجهها «سلامة» للأطفال خلال المسابقة اليومية، ويكتبها على موقع الـ«فيس بوك»، فى الساعة الثانية ظهراً، ويشترط أن يقوم الأطفال أو أولياء أمورهم، بإرسال إجاباتهم على الرسائل الخاصة بالصفحة، وتحمل الرسالة اسم الطفل وعمره، ومن ثم يتم اختيار الفائزين وتوزيع الجوائز عقب صلاة المغرب: «فى خلال الـ4 ساعات اللى قبل المغرب بييجى لى إجابات لأطفال كتير وبيكون فيه تنافس قوى وبختار ما بينهم، وغالباً بيكون فيه أكتر من 4 أطفال إجاباتهم بتكون صح بكرمهم كلهم بشهادة تقدير ومصحف هدية، والمسابقة مش شرط يكون واحد بس اللى يخرج كسبان ممكن أكتر من طفل المهم يجاوبوا صح ويبقوا فاهمين إجابتهم مش بيرددوها وخلاص».

هذه المرة الأولى التى يقيم فيها «سلامة» مسابقة من هذا النوع، وهدفه نشر الثقافة الدينية بين الأطفال واستثمار أوقاتهم بدلاً من الألعاب الإلكترونية ومشاهدة أفلام الكارتون: «المسابقة هتفيدهم جداً وهتخلق ما بينهم تنافس وده نوع من التنافس الصحى بين الأطفال وهيخلق عندهم الشغف وحب القراءة والاطلاع فى الدين»، ويتم تكريم وتسليم الجوائز يداً بيد للأطفال داخل المحل: «مش بيكون فيه زحمة وواحد واحد بييجى يستلم الشهادة والمصحف ويمشى وباخد لهم صورة للذكرى».