أستاذ فيروسات: إحنا في مرحلة الخطر ولازم الدولة تاخد إجراءات أكثر صعوبة

علق الدكتور فايز عطية، أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وقال "عطية" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إننا في مصر استغرقنا 52 يوما للوصول لأول ألف حالة، ووصلنا لأكثرمن 8 آلاف حالة في شهر ونص فقط، مشيرًا إلى أن الزيادات لدينا ما زالت خطية "بستر ربنا"، ولم نصل للزيادات الأفقية.

وأشار إلى أن الخوف هو وصول الإصابات لشكل لا تتحمله الأنظمة الصحية في الدولة، لافتًا إلى أن مستشفيات العزل شبه مكتملة، وهناك توجه لاستخدام مستشفيات الحميات، مشيرًا إلى أن السيناريو الأسوء هو التفشي المجتمعي، وهو عدم معرفة المصابين من عدم المصابين، وأن ذلك حدث في إيطاليا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة عدم وعي الشعب وعدم التزامه، مشددًا على أن هذا موجود بالفعل في الشعب المصري.

وتابع: "لو كنا بنطمن زمان ونهدي الناس، بقولها بملئ الفم للأسف إحنا في مرحلة الخطر، والزيادات مستمرة، ولازم نلتزم"، مطالبًا المواطنين بالالتزام أو اتخاذ الدولة لإجراءات أكثر صعوبة.