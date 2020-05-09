أستاذ فيروسات عن الاعتماد على وعي المواطن: كانت أمريكا اعتمدت عليه

حذر الدكتور فايز عطية أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، من الاعتماد الكامل على وعي المواطن.

وقال عطية خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن الإغلاق الكامل ساهم في القضاء على الفيروس في الصين، مشددًا على أن الرهان على التزام الناس مع ضرورة عدم التعويل عليه في ظل الأزمة.

وأضاف: "الناس إما تلتزم وإما نلجا للقانون ونلحق دلوقتي أحسن من بكرة، والمفروض كنا لحقنا قبل كده، مفيش دولة هتقضي على الوباء لوحدها ومفيش شعب هيقضي على الوباء لوحده، ولو بنراهن على وعي الشعوب كانت راهنت عليه أمريكا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والصين".