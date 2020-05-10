قبل خطة التعايش مع كورونا.. تعرف على عقوبات عدم ارتداء الكمامة

تستعد الحكومة لتطبيق خطة للتعايش مع فيروس كورونا، عقب عيد الفطر، وذلك بإعادة عجلة المنشآت المغلقة للعمل من جديد مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك وسط مطالب برلمانية بتطبيق ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل إجبار.

ويأتي المطلب البرلماني، بالتزامن مع التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب، على مشروع قانون الأمراض المعدية، والذي يفرض عددا من الإجراءات والعقوبات الخاصة بعدم إلتزام المواطنين في حالة صدور قرار من وزيرة الصحة، بارتداء الكمامات، ترصدها "الوطن" في السطور الآتية:-

-يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم المواطنين باستخدام الكمامات الواقية خارج المنزل، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من خالف التعليمات الخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن، وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.