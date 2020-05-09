عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية

أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماوي أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية.

والطائرة من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة بعين زارة بالعاصمة "طرابلس".

وكان اللواء المسماري، قال في وقت سابق، إن منطقة صبراتة تقاوم وتناور العدو، ومحاولاته القيام بهجوم عن طريق محمية صرمان والطريق الرئيسي.

واشار المسماري، إلى ؟"أننا قمنا باستهداف مجموعة من العربات المسلحة في عجلات وجميل، إضافة لوجود شاحنات تحمل حاويات بها ذخائر، فالعدو مازال يسير الطائرات المسيرة نحو قاعدة الوطية ولا زال يستخدم التشويش اللاسلكي على القوات في هذه المنطقة".