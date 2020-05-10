فك الحجز عن 65 مليار جنيه بعد سداد 1% من المستحقات

كشف مصدر مصرفى مسئول عن أن حجم الأموال التى سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبى على الممولين حال قيامهم بسداد 1 فى المائة من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب، التى أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه.

وقال المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبى يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشآت، مشيراً إلى أن البنك المركزى سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولى الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتى تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهى تعادل مبالغ ضخمة.

وأضاف أن سداد 1 فى المائة من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطاً رئيسياً لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الأسبوع الماضى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر إلى مقترحات قيام البنك المركزى بالتنسيق مع البنوك، من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبى، للوصول إلى تسوية حول إجمالى المبالغ المستحقة عليهم.