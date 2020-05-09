ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل إلى 247 شخصا

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم، لتصل حصيلة الضحايا إلى 247 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد، مقابل 27 إصابة أمس الجمعة، ليصل إجمالي المصابين إلى 16454 شخصا.

وانخفض عدد المصابين من 4962 شخصا إلى 4831 اليوم، 79 منهم في حالة خطيرة و64 على أجهزة التنفس الاصطناعي وبلغ إجمالي عدد المتعافين 11376 شخصا.

وبدأت إسرائيل رفع القيود المتعلقة بالوباء تدريجيا، حيث تمت إعادة فتح الأسواق والمحلات التجارية يوم الخميس الماضي ومن المتقع عودة عمل رياض الأطفال يوم الأحد.