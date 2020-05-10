حظك اليوم الأحد 10-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يثق مولود برج القوس في من حوله كثيرا، ولا يعرف اليأس، ويستمد قوته من المشكلات التي تعرض لها على مدار حياته، كما يتميزبعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تكون هناك مسائل مالية ومهنية يجب أن تتابعها بحذر وعناية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك، وقد يبطئ ذلك من حركتك أو تتشوش علاقتك بالبعض وعليك أن تصبر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.