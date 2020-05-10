"الداخلية": 23 ألفا اخترقوا الحظر و175 ألف مخالفة مرورية في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 23647 شخصاً، و6835 سيارة، و383 دراجة نارية، و661 «توك توك» لمخالفة قرار الحظر.

كما تمكنت القوات من ضبط 6377 قضية تموينية متنوعة، وغلق 16 مقهى و5 مراكز للدروس الخصوصية و1709 محلات لمخالفة مواعيد الغلق، 175231 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «23921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 30 قيادة تحت تأثير مخدر، 2874 موقف عشوائى»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.