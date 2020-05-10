الحلقة 16 من ونحب تاني ليه: كريم فهمي يكتشف زواج والده من السكرتيرة

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 16 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بتلقي مراد السويفي "كريم فهمي"، اتصالًا يخبره بتعرض والده لأزمة صحية أثناء تواجده في منزل امرأة أخرى والتي تزوجها في السر.

وطمأن الطبيب، مراد، بأن والده بصحة أفضل، ولكن هناك ضرورة لإجراء بعض التحاليل لزيادة الاطمئنان، وعند ذهاب الطبيب توجه "مراد" لـ"نهال" السكرتيرة الخاصة بمكتب والده، وسألها عن سبب تواجد والده في منزلها، ولكنها رفضت التحدث.

تعرضت غالية "ياسمين عبدالعزيز"، لموقف من وليد الدغيدي، الذي حاول التعرض لها، إلى أن أتى مراد في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، وسمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر، في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.