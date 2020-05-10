تحول وزواج وشائعة.. 3 أحداث بالوسط الفني تشغل السوشيال ميديا في أسبوع

شهد الوسط الفني 3 أحداث فنية شغلت السوشيال ميديا كان أولها التحول الجنسي لابن الفنان هشام سليم، من أنثي لذكر، واعتبر البعض أن الإعلان عن مثل هذا الخبر الذي يشعر الكثيرون بالخجل منه، شجاعة.

الحدث الثاني هو زواج الفنانة غادة عبدالرازق، هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها الجديد سلطانة المعز، وتعتبر هذه الزيجة رقم 12 لغادة عبدالرازق.

الحدث الثالث هو إعلان زواج منى فاروق من الفنان محمد عز، ليظهر الأخير وينفي الخبر في منشور له عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، مؤكدا أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير مجرد شائعة.

وكتب "عز" في منشوره: "إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.. ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات.. الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحي) الجزء الثاني".