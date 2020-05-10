مقدم مشروع إجبار المواطنين على ارتداء الكمامة: مش هنقدر نمنع التجمعات

قال الدكتور محمد العصاري، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه قدم مشروع قانون يطالب وزارة الصحة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرقات وأماكن التجمعات أمام مجلس النواب، وهو الذي يتم مناقشته حاليا، مع تطبيق بيع الكمامات بأسعار زهيدة على المواطنين: "ده بيلتزم الإتاحة تلك الكمامات والمطهرات".

وأضاف "العصاري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية الأولي، أن مشروع القانون من شأنه تحقيق مرونة أكبر لوزارة الصحة في إصدار القرارات التي تراها مهمة وضرورية للحفاظ على صحة المواطنين، موضحا أنه وفي حال لم يتم تطبيق تلك الإجراءات يجب على الوزارة تطبيق إجراءاتها العقابية التي تم وضعها في مشروع القانون وهي الغرامة التي تبدأ من 300 جنيه حال المخالفة.

وأكد أنه سيحق لوزارة الصحة تحصيل غرامات من المواطنين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لعدم تفشي كورونا بين التجمعات، مشيرا إلى أنه ومن المستحيل وضع مادة بالقانون تمنع التجمعات بين المواطنين كفطرة خلقوا بها وهو العيش في تجمعات: "شيء ليس مقبول، وسلوك إنساني مش هنعرف نمنعه".