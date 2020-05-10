120 شابا في مهمة إحياء تراث صنايعية مصر "أون لاين" في زمن كورونا

أكثر من 120 شابا وفتاة، بادروا في المشاركة في مبادرة صنايعية مصر والتي تتبناها وزارة الثقافة بهدف إنقاذ الحرف التراثية التي أوشكت على الاندثار.

الشباب تم اختبارهم من خلال لجنة مشكلة من المتخصصين، وبدأ تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر 2019، والمرحلة الثانية في فبراير 2020.

وبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في بث محاضرات التدريب عن بعد على فنون التصميم والزخرفة ضمن مبادرة صنايعية مصر على شبكة الانترنت، وذلك لحين استئناف التدريب والتطبيقات العملية داخل الورش بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط عقب انتهاء أزمة كورونا.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، إن مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها رئيس الجمهورية للتدريب المهني والحرفي لحماية التراث وإعادة إحيائه، وينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الفسطاط للحرف التقليدية لتدريب الشباب من سن 18 وحتى 40 عاما على حرف: الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، القشرة، الخيامية، الحلي التراثية، في المناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، ويتم تأهيلهم وإكسابهم خبرات تتيح لهم الحصول على فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة.