والد الشهيد شويقة: ابني احتضن الإرهابي علشان يحمي زملاءه.. بلده رقم 1

قال ياسر شويقة والد الشهيد مجند محمد شويقة، إنه كان يشعر أن مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد منسي، سيجسد واقعة استشهاد نجله.

وقال شويقة، خلال حواره بمنزله مع مراسل برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: "كان عندي إحساس ان مسلسل الاختيار، هيكون في حاجة لابني، ولقيت مشهد شبيه بمشهد ابني، وكان له أثره عليّ وعلى أسرته كلها، وفكرني باللي حصل لمحمد، وجدته ووالدته بكيتا، ولكني تمالكت نفسي أمامهما".

وحول واقعة استشهاد ابنه الذي فضل أن يحتضن إرهابيًا يحمل حزامًا ناسفًا على أن يفجر الأخير نفسه وسط زملاء الشهيد من الضباط والجنود، قال شويقة: "أنا ربيته على الوطنية منذ صغره، لأن حب البلد رقم 1 عندنا، وده اللي أنا زرعته في أبنائي، ويكون صادق مع نفسه".

وأكد أن هذه التربية، هي ما جعلته يحضن الإرهابي دون إذن قائده: "وده يدل على إني مربيه صح وعشان كده انفجر بالإرهابي عشان يحمي زملاءه من المداهمة، وأنا مبسوط وفرحان رغم الألم والحزن، واحتسبته عند الله شهيدًا".

بدورها قالت الحاجة عزة والدة الشهيد، إن نجلها كان مرتبطًا، وكان من المقرر أن تُقيم الأسرة فرحه بعدما ينهي الخدمة العسكرية: "كنا هنعمله فرح بعد إنهاء الخدمة، لكن اتعمل له فرح أحسن، والمحافظة كلها كانت واقفة في جنازته، وده قلنا عليه يوم فرح".

ووجهت رسالة له، قائلةً: "يا حبيبي أفتقدك، وعمري ما هنساك، وكان نفسي تكون معايا في اللحظة دي، وأنا احتسبتك عند الله شهيد، وإن شاء الله تاخد بإيدي وبإيد أبوك في الجنة".

وأعربت والدة الشهيد، عن أمنيتها في أن تدرس قصة بطولة نجلها وبطولات الشهداء في المدارس، حتى تظل ذكرى الشهداء خالدة وباقية وموجودة لتزرع الوطنية في الأطفال والشباب.