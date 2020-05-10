مدن جامعة القاهرة تستقبل العائدين من الخارج ببوابات تعقيم وكاشف حرارة

اتخذت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عددًا من الإجراءات الاحترازية في المدن الجامعية التابعة لها، من أجل استقبال المصريين العائدين من الخارج كحجر صحي لهم.

ووضعت إدارة الجامعة بوابات تعقيم ذاتية على أبواب المدن الجامعية، وقامت بوضع لافتات على أبواب الغرف مدون عليها أسماء المقيمين فيها.

وفور وصول العائدين، قامت فرق التعقيم بتطهير الحقائب الخاصة بهم ومتعلقاتهم، ثم مروا من خلال بوابات التعقيم، ثم خضعوا لقياس درجة الحرارة، ثم تم توزيعهم على الغرف المخصصة لهم بالمدينة الجامعية.

وأكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الدولة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية من حيث الصيانة الدورية، لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة، وتوفير كافة التجهيزات الخاصة، مشيرًا إلى أن "الخشت" تفقد خلال جولته صباح اليوم، أعمال الصيانة والتجهيزات ووضع كبائن تعقيم ذاتية على مدخل المدينة.