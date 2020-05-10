  الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاح الاقتصادي في السودان بـ460 مليون يورو

أعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، عن شكره لأصدقاء السودان في الاتحاد الأوروبي، لمساندتهم المستمرة للشعب السوداني، والمتمثلة هذه المرة في حزمة تمويلية بقيمة 460 مليون يورو.

وقال "البدوي" - في تصريح مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس السبت، إن تلك الحزمة تأتي تشجيعًا للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الاقتصاد السوداني.

وكان عدد من شركاء السودان في مجموعة "أصدقاء السودان" تعهدوا بتقديم دعم مالي إضافي، خلال مؤتمر للمانحين مقرر عقده الشهر المقبل، بدعوة من ألمانيا والسودان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت مجموعة "أصدقاء السودان"، عقب اجتماع عقدته الأسبوع الماضي عن بعد برئاسة فرنسا، أن المانحين سيجتمعون في برلين من أجل "مؤتمر شراكة" مع جميع الشركاء الملتزمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.