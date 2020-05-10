رئيس وزراء كندا يحذر من موجة كورونا ثانية بعد إعادة فتح الاقتصاد

حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأقاليم الكندية، من الاستعجال في إعادة فتح اقتصاداتها تحت طائلة اندلاع موجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد "تعيد كندا إلى العزل هذا الصيف"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال "ترودو" للصحفيين، أمس السبت، إنه يشعر بالقلق إزاء تفشي الوباء في إقليم كيبيك، بؤرة التفشي في البلاد، مضيفا أن أي خطوات تتخذ لإعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون تدريجية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الصحيين، أشاروا إلى استقرار المعدل اليومي للحالات في كثير من الأقاليم، أوضح ترودو، أن كندا "لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي".

وأشار المسؤول الكندي، إلى أنه "ما زلنا في مرحلة الطوارئ. الأغلبية الساحقة من الكنديين ما زالوا في حاجة لتوخي أقصى درجات الحذر".

وارتفعت حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في كندا بنسبة 3.5% عن اليوم السابق، وبلغت 4629 حالة، بينما اقترب عدد حالات الإصابة من 67 ألف شخص.

ومن إجمالي الوفيات جرى تسجيل 60% في إقليم كيبيك، حيث جرى رصد الكثير من حالات المرض في دور رعاية المسنين.