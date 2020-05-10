رئيس اتصالات البرلمان: القليوبية تسجل 31 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، أن محافظة القليوبية سجلت الليلة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى تسجيل حالتي وفاة، الأولى لموظف بالمعاش 63 سنة، ومقيم بمنطقة السفانية، والثانية لسيدة عمرها 70 سنة، ومقيمة في بهتيم.

وأوضح النائب في بيانه على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، أن من بين الحالات الإيجابية موظف 59 سنة، مقيم في سندنهور بمركز بنها، وحالتين لربة منزل 54 سنة، ومقيمة الشدية بشارع حسن يوسف، وسيدة 56 سنة، ومقيمة بشارع الفخراني الشدية أول بنها، وحالة لربة منزل 27 سنة، ومقيمة شارع عمربن الخطاب منشية النور أول بنها.

وأشار إلى أن بين من الحالات المصابة حالتين لموظف بمكتبة 36 سنة، وربة منزل 55 سنة، والحالاتان مقيمتان بطحلة مركز بنها، وحالة لربة منزل 40 سنة، مقيمة بالعمار الكبرى بمركز طوخ، وحالة لعامل 52 سنة، مقيمة بالسفاينة بمركز طوخ.