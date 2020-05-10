خالد عبدالغفار: مصر تتفوق على إسرائيل في البحث العلمي لأول مرة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، عن عدد الأبحاث المصرية المنشورة في مجلات علمية عالمية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "عبدالغفار" خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن اللجان العلمية المصرية في الجامعات والمركز القومي للبحوث نشرت 22 بحثا إكلينكيا في مجلات علمية عالمية من أصل 30 بحثا خرجت من قارة أفريقيا بالكامل.

وأوضح "عبدالغفار" أن مصر وحدها قدمت بحوثا علمية توازي نصف ما قدمته دول الشرق الأوسط بالكامل، والتي قدمت 44 بحثا، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها مصر على إسرائيل في البحث العلمي.

وأشاد بجهود الأساتذة والباحثين في كافة الجامعات ومركز البحوث، وبالأبحاث التي نفذوها ونٌشرت في مجلات علمية عالمية.