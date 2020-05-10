عبدالغفار: جهزنا 4000 غرفة بالمدن الجامعية في يوم لاستقبال العالقين

علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، على استقبال المدن الجامعية للعالقين المصريين واستخدامها كحجر صحي.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هناك لجنة تعقد اجتماعات يومية وعلى مدار الساعة للتنسيق وأن أعمال هذه اللجان تبدأ قبل ركوب المصريين الطائرة وحتى وصولهم للمدن الجامعية وتسكينهم.

وأوضح عبدالغفار أن المدن الجامعية لها دوران في أزمة كورونا حيث يتم استخدامها للعزل الصحي لمرضى كورونا من غير ذوي الأعراض من اجل تخفيف الضغط عن المستشفيات وتركها لأصحاب الحالات المتأخرة والدور الآخر هو استخدامها كأماكن للحجر الصحي للعائدين من الخارج.

وأشار عبدالغفار إلى أن 27 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية تشارك في هذه الأعمال، مشيرًا إلى أن مدن جامعة القاهرة اليوم استقبلت 485 عائدا من الخارج، مشيرًا إلى أنها جاهزة لاستقبال 1500 شخص يوميًا، مؤكدًا أنه تم رفع كفأة 7 مدن منهم وأن العمال كانوا يعملون على مدار 24 ساعة لإنجازها.

وأكد عبدالغفار أن مسألة عودة العالقين جاءت بشكل مفاجئ وأن الدولة قررت إعادتهم وتسكينهم مؤقتا في المدن الجامعية، مشيرًا إلى أنه تم فرش 4000 غرفة في المدن الجامعية بالمراتب والأسرة والملاءات ووسائل الإعاشة، بالإضافة لوجود 3 وجبات يوميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعيش في حرب مع فيروس كورونا والدولة تعاني من ضغوط شديدة.