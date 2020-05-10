محامي هيفاء وهبي لوزيري: أنا مشفق عليك الجاي صعب

أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي، خلال برنامج "تريندج"، أن قضية هيفاء ومدير أعمالها أكبر مما تتخيله، طبقا لمستندات موجودة لأنه نقل أموالا من حسابها لحسابه والقريب العاجل سيكون هناك قضايا أخرى موجودة.

ووجَّه رسالة لوزيري: "أنا مشفق عليك الجاي صعب، حتى الآن أعمل في نطاق الجنح لم أعمل حتى الآن في نطاق الجنايات هو عنده جنيتين وليست جناية واحدة وكل جنية عقوبتها 15 سنة".

وأشار إلى أنه من الأفضل وزيري أن يقدم الأموال الذي أخذها ويعتذر عما فعل.

هيفاء وهبي اتهمت محمد وزيري بسرقة 63 مليون جنيه من خلال تربحه أثناء عمله كمدير أعمال لها.