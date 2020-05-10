خروج 11 حالة بعد تعافيها من كورونا بـ"قها للحجر الصحي"

أعلن مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا تعافي 11 حالة اليوم ليرتفع عدد المتعافين إلى 152 شخصا حتى الآن بينهم سيدتان مسنتان تعانيان من أمراض مزمنة، واثنان من الأطباء.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي، إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

وأكملت حتاتة أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى، والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.