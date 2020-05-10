 دور وهيئات الإفتاء تبدأ دورات علوم شرعية على منصة هداية

أعلنت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، التابعة لدار الإفتاء المصرية، عن بدء دورات في مجال العلم الشرعي للمتخصصين، وكذلك دورات شرعية عامة لغير المتخصصين، في منصة "هداية" التابعة للأمانة.

وأضافت أنه سيتم تعليم مجموعة من المعارف نهاية كل دروة، وحصول الدارس على شهادة إتمام الدورة في ختام دراستك، ودعت كل من لديه شغفٌ للتعلم؟ للتسجيل بمنصة هداية.

وكان الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قد أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية (هداية) وهي منصة تثقيفية تابعة للأمانة بعدة لغات يبدأ بالعربية به 2000 ساعة صوتية ومرئية.

وتهدف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عبر هذه المنصة إلى المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني، وذلك عبر تقديم نماذج واقعية في التجديد والتطوير وتأسيس المناهج والأفكار، مع تقديم البدائل العصرية لمشكلاتنا الدينية والثقافية، وكذلك بناء شراكات علمية لدعم المنهج الوسطي باعتباره خطَّ الدفاع الأول عن الإسلام الصحيح، إلى غير ذلك من الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر التأسيس؛ لهذا كان واجبًا على هذه الأمانة تعظيم الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة لديها في تحقيق هذه الأهداف والوصول بها إلى أبعد مدًى يمكن الوصول إليه بصورة تليق بإسلامنا العظيم وقيمنا النبيلة وأهدافنا السامية.

ويمكن المشاركة من خلال هذا الرابط:

https://amanalearn.com/account?action=register&fbclid=IwAR1eeqbH_Z5Of71Xv7S6v9C2qmSFRYMM5vEGqHngnD-N5AtKGfJ9HztKR5o