خالد أبوبكر يعلق على جولة السيسي التفقدية.. رسالة لكل مسؤول

علق خالد أبو بكر، على الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، قائلا إنها رسالة لكل مسئول سواء محافظ أو رئيس حى.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن المصريين يحبون أن يروا الرئيس السيسى بهذا الصورة، وتفاعله مع المواطنين.

وواصل:" دا رئيس الدولة في الشارع قبل الفطار، يقف مع سيدة بسيطة بدون أى واسطة ويقول لها عاوزة حاجة؟.. لو فيه حاجة هياخدها الرئيس ستكون دعوات هذه السيدة".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر السبت، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور. وتفقد الرئيس أيضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.