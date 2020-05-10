"رمانا الهوى".. خالد أبو بكر مستنكرًا تكدس المواطنين على شاطئ إسكندرية

عرض خالد أبو بكر، مشاهد من الزحام وتكدس المواطنين على شواطئ الإسكندرية رغم التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، منفعلًا: "شط إسكندرية رمانا الهوى".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن هناك قرار ملزم من رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأشار إلى أن الداخلية قامت بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بمنع التكدسات على شاطئ الإسكندرية، مستطردا: "هو هينفع تعمل لواء لكل كورنيش في مصر؟".

وواصل:" الرئيس شاف اللى محدش شافه.. من إخوان وطيرناهم وحرب في سيناء وطائرة روسية سقطت وتداعيات الإصلاح الاقتصادى ثم كورونا.. مكنش ينفع نقف ونعدى إلا لو عند رصيد من سياسة نقدية واقتصادية صحيحة تمت بالإصلاح الاقتصادى".