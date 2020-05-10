اليوم.. "العناني" يلتقي مستثمري البحر الأحمر لبحث استئناف السياحة الداخلية

يجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، بعدد من المستثمرين بالقطاع السياحي بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وممثلي غرفة المنشآت وأعضاء جمعية الاستثمار السياحي، وذلك لبحث استئناف حركة السياحة الداخلية منتصف شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن يتفقد العناني عدد من الفنادق والقرى السياحية للوقوف على إجراءات وضوابط مواجهة كورونا وتنفيذ الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء لاستئناف حركة السياحة الداخلية بنسبة ٢٥%.

وفي ذات السياق تواصل غرفة المنشآت الفندقية تلقي الطلبات من مسؤولي الفنادق والقرى السياحية لاستقبال السياحة الداخلية، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال ١٠ أيام من تقديم الطلبات.

وحددت غرفة المنشآت الفندقية 7 اشتراطات لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها بالفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبي منتصف الشهر الجاري.

وشملت الشروط الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة توافر خدمات حمامات السباحة والشواطئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا والتي تتضمن الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم واستخدام أقصى نسب تركيز للكلور (5 مللي جرام لكل لتر) والبرومين (10 مللي جرام لكل لتر) مسموح بها لوقف وقتل فيروس كورونا وتطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة وتشمل الطاولات والأسطح والكراسث والاستلقاء للتشمس والأدوات، وذلك بعد استخدام كل نزيل.

وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسث الاستلقاء للتشمس وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ فث الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص وتقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وعلى حمامات السباحة، وفى حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة فورًا للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، والإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات لإطلاع النزيل عليها قبل الوصول للفندق للتعرف عليها والالتزام بها.