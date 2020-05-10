الري: إزالة 269 ألف مخالفة على المجاري المائية منذ يناير 2015

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الري، بالمتابعة الدورية للمجاري المائية وليس نهر النيل، لرصد أي تعديات أو تجاوزات، ومنذ إطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في يناير 2015 وحتى الآن، جرى إزالة 269 ألف مخالفة أقيمت على المجاري المائية، وبينها نهر النيل، إضافة للترع والمصارف التابعة للوزارة المقدر أطوالها بـ55 ألف كيلو.

وأضاف السباعي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه جار إزالة تعديات بشكل شبه يومي في المحافظات كافة، موضحا أنّ التعديات لم تختفي بعد نظرا لعدم اقتناع بعض المواطنين بحرص الدولة على إزالة التعديات، إذ جرى إزالة 57 ألف منذ 2015 وحتى الآن، متابعا: "كل يوم عندنا إزالات".

وأشار إلى أنّ الإجراءات التي يتم اتخاذها تجري وفق القانون 48 لسنة 1984، وهناك قانون جديد أمام مجلس النواب، لافتا إلى أنّ القانون الجديد يساعد الوزارة في الحفاظ على ممتلكات الدولة بشكل أقوى، متمنيا إصداره قريبا: "بيتم تحويل المخالفين للنيابة العامة، وهم ملتزمين بدفع تكاليف الإزالة بخلاف الغرامة".

وأوضح أنّ من أهم المهام الموكلة لوزارة الري، هي الحفاظ على المجاري المائية من التلوث، إذ يتم إلقاء قمامة بشكل كبير على الترع والمصارف، مناشدا المواطنين بالحرص على عدم إلقاء القمامة نظرا لتسببها بمشكلات صحية.