سعر الدولار اليوم الأحد 10-5-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية التي وردت صباح اليوم الأحد 10 مايو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.